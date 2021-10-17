為協助街友打造溫暖的避風港，台中市政府社會局計畫修繕平價住宅，提供有就業意願或有工作能力的街友租屋需求。台中南門扶輪社慷慨解囊捐贈30萬元添購家具，17日舉辦公益慈善義賣市集暨捐贈儀式。市長盧秀燕出席代表受贈，並回贈感謝狀，感謝社友集結愛心溫暖社會。

「有愛心的人必有福報！」盧秀燕說，扶輪社長期以來熱心公益，近來疫情趨緩，南門扶輪社率先舉辦愛心活動，除捐贈救護車給東勢農民醫院，也贈送1台交通車給藍迪兒童之家；台中市政府修繕平價住宅提供街友租用，社更捐贈30萬元給街友添購家具，感謝扶輪社友的愛心，希望讓愛的氛圍在社會飄香。

社會局指出，經過長期輔導觀察多數街友有居住需求，或許因經濟能力不足無法租屋，或因個人選擇拒絕到民間安置單位。為幫助街友脫離居無定所的街頭生活，社會局計畫修繕閒置平價住宅，打造2房4床1廳「遊民吾家」，提供有就業意願或有工作能力的街友承租，希街友有居住空間後能夠穩定就業逐步自立。

台中南門扶輪社長劉銖淇表示，扶輪社一直以來秉持服務弱勢的信念，以實際行動支持扶助每個有需求的團體。疫情底下，更需要幫助社會弱勢群體和個人，為他們帶來幸福與希望，為社會注入正向的能量與善念。

南門扶輪社除捐贈社會局30萬元，也捐贈東勢農民醫院1輛救護車、藍迪兒童之家1 輛交通車、汪媽媽之家30萬元及台中育嬰院30萬元；也邀集藍迪兒童之家、東勢區農會、新亞東婦產科醫院等單位設攤，舉辦公益慈善義賣市集，希望結合社會善心人士、組織和團體，幫助更多弱勢民眾，為台灣的下一代努力。