紅色自小客車發生車禍後，車上4人受困，消防人員利用破壞器材打開車門。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市東區裕農路、裕永路口，17日中午發生一起紅色小客車與深色休旅車對撞車禍，還波及一旁的機車，造成5人輕重傷被送醫。其中，紅色小客車上的1名女乘客因重傷昏迷，目前仍在成大醫院救治，但應無生命危險。全案正由市警一分局查處中。

今天中午12點57分左右，119消防局救災救護中心接獲民眾報案，指東區裕農路、裕永路口有2輛汽車相撞，還波及另輛機車。消防人員到場後，發現紅色小客車因撞擊力道太強，導致車門變形凹陷，4名乘客全都受困車內。消防人員利用破壞器材打開車門，協助葉姓駕駛與3名女乘客脫困後，其中1名女傷者傷勢較重昏迷，另3人則意識清楚。

至於駕駛休旅車的林姓男子則未受傷，車上另名男乘客則頭部撞傷，但意識清楚；機車騎士則無大礙。消防人員將5名傷者，全都送往成大醫院治療。

林男表示，他開休旅車沿裕農路往東行駛，在裕永路口停等紅燈，待綠燈亮起開到路口時，紅色小客車突然從右側的裕永路竄出，直接撞到他的車頭，幸好他因車速不快沒有翻車。

紅色小客車駕駛葉男的父親獲知後趕到現場，並表示，他住在案發地點附近，當時是他兒子開車搭載媽媽與2名阿姨準備外出吃飯，沒想到竟會發生如此嚴重的車禍，已將車上的行車記錄器交給警方，以便釐清車禍發生原因與肇事責任。