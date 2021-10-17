美國連鎖餐廳「Hooters」改版制服，女員工痛批新版褲子太短。

以熱褲辣妹「Hooters女郎」聞名的美國連鎖餐廳「Hooters」近期改短服務生的制服，將原本已經很短的熱褲進一步改短，不少女員工在網路上分享臀部兩側幾乎全部露出來的試穿照，她們邊穿邊罵：「這是內褲吧。」

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國連鎖餐廳「Hooters」最近發給女服務生新制服，宣布制服改版，要求員工自4日起要全面換穿新制服。

不過新版制服讓不少女員工相當感冒，原來原本的小熱褲褲管再被向上縮減，女員工反應已經不是褲子了，比較像是「內褲」。

南卡羅萊納大學醫學院學生松兒（Songer）在短影音平台TikTok發布試穿影片，舊版制服的熱褲還可以蓋住一半屁股，不過新版褲子已經幾乎沒有褲管了，只剩下褲襠的縫線，看起來就像丁字褲，她換上後，從後面看，臀部兩側幾乎全部露出，讓松兒超沒安全感，不敢置信地看著身上的褲子，「這些褲子已經不再蓋住任何東西了，這也是為什麼所有『Hooters女郎』都很生氣，因為這已經不是一年前我被任用時同意穿上的衣服了。」她最後崩潰對著鏡頭大喊：「我痛恨它。」

另外2名阿拉巴馬州女員工布魯爾（Easten Brewer）及妮可（Katherine Nicole）痛批新制服根本是「色情」。

針對女員工大肆反彈，Hooters似乎並不理會，指出理解新版制服可能不符合所有人的喜好，強調員工如果覺得不舒服，可以提辭呈。

美國國家廣播公司新聞網指出，Hooters一共由2間公司經營，分別是Hooters of America及The Original Hooters Group，前者在美國有超過420間餐廳分店，後者有25家分店。此次制服改版主要適用於Hooters of America的分店。