公視與客委會合製的時代生活劇《茶金》演員連俞涵、溫昇豪、薛仕凌、李杏、許安植，17日身穿劇服重返拍攝主場景出席「大稻埕國際藝術節」，眾演員重溫拍攝趣事，新科金鐘視帝薛仕凌形容自己劇中角色展現很多不同樣貌，所以他身上會有聰明、心機重、癡情、恐怖情人等多個形容詞，也有人覺得他很勵志或說他是該劇反派，端看從哪個角度解釋他的所作所為。劇中人稱「小吉」的茶商千金連俞涵就笑說「從小吉角度，他就是恐怖情人，很執著、窮追不捨，讓人壓力好大，即使婉拒還是不死心」，邊說還邊坐離薛仕凌愈來愈遠！

溫昇豪、連俞涵、薛仕凌身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

溫昇豪、連俞涵、薛仕凌、李杏、許安植身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

連俞涵說，「他真的很濃烈，濃烈到導演制止他，說『文貴，你感覺孫子名字都取好了』，他的眼神太強烈，盯著我我就流冷汗、手一直抖，覺得很害怕，根本就是恐怖情人！」而且每次一下戲，薛仕凌接近她，她會仍餘悸猶存地說「沒關係，先不用」，「因為他裝扮還沒換，他只要上那個裝扮我就有點怕」。不過李杏、許安植則猛誇薛仕凌劇中很可愛、很專情，頻頻想幫他平反「恐怖情人」。

連俞涵身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

溫昇豪身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

現實中的連俞涵是否也害怕緊迫盯人的恐怖情人？她說，覺得順其自然就好，「一直push會很緊張。如果很積極會無法理解，沒空間理解這個人」。

李杏身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

薛仕凌身穿《茶金》戲服出席活動。（陳俊吉攝）

飾演京劇名伶的李杏劇中整體造型吸睛，且大多以華麗旗袍為主，她透露開拍前就刻意為戲減重，從47公斤暴瘦一波剩下44，結果有點瘦過頭、線條不夠明顯，所以開拍後除了每天要穿束身衣修飾線條，還要穿上「假屁股」，有次溫昇豪、黃健瑋看到「假屁股」本尊放桌上時大驚，似乎有點受騙的感覺。溫昇豪笑說，在換衣服時看到，「拿下來兩坨，又不像Bra，後來才知道是假屁股！」坦言有好奇戳兩下，後來覺得有點像護膝、護肘。

穿著吊帶工作服現身的溫昇豪表示，穿上這身戲服後讓他稍微緬懷一下這角色，因為KK是他個人非常喜歡的角色，「非常有血有肉。沒有很多表情、言語，但從他的身世、談吐，都可以感受到他曾經承載過的歷史，是一個很飽滿的角色、沒有那麼單一，而且是站在很高的地方在看待所有事」。連俞涵則稱讚溫昇豪劇中大地色造型很像《大河戀》的布萊德彼特，「每次看到他穿上戲服，就覺得天啊！布萊德彼特！」