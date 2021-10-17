台塑石油響應家扶基金會公益計畫，17日捐出全台1天的洗車所得50萬，南台南家扶找來5位國小家扶兒，在大同路台亞加油站當起1小時的小店長，體驗家扶每年10月舉辦的「甘苦生活節」。

南台南家扶中心表示，17日是國際消除貧困日，台塑集團發動全台連鎖的台亞加油站，捐助一日洗車所得50萬元給家扶基金會，支持「無窮世代」家扶計畫。

南台南家扶中心找來5位國小貧困家庭學童，17日在南區大同路台亞加油站當起小小店長1小時，提早體驗打工的感受。

「有制服穿耶，當站長好神氣!」一對母親單親撫養的家扶小姊妹小恩與小慈，個性不受家境貧困影響，相當外向活潑，17日穿起加油站員工制服，體驗導客入站、加油與洗車3種服務，感受加油員職業的甘苦。

還就讀小學兩姊妹，還有一位就讀幼兒園的弟弟，母親雖工作穩定，卻僅是一般行政工作，薪水不高，家計僅能省吃儉用，勉強維持，但一家四口感情卻很緊密。兩姊妹體驗加油工作，聽到客人感謝與鼓勵話語，感覺很開心與有成就感。

南台南家扶中心主任李保良表示，透過孩子親身參與不同職業的辛苦，體會勞動工作的價值，更能感受服務他人帶來的快樂。