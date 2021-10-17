「溫十八」主打溫體牛火鍋，近日除了增加平日午餐時段營業，更設置水族箱，並採買來自國內外產地新鮮直送的海鮮。（馮惠宜攝）

銅鑼灣文記港式餐廳十月單點菜單全面更新，並且結合快一點線上點餐系統，持續開發外帶市場。（銅鑼灣文記港式餐廳提供／馮惠宜台中傳真）

揮別疫情衝擊，台中餐飲業者從雙十假以後迎來首波報復性消費商機，每到周休二日大排長龍，更有業者加開平日中午時段營業搶客，也有業者是趁機導入線上點餐系統，加快現場取餐流程，要把疫情期間培養的外帶版圖再擴展開來。

雙十連假三日餐飲業者感受人潮回流，尤其是大型具口碑的餐廳更是明顯，開店6年的銅鑼灣文記港式餐廳估計，在振興五倍券、好食券等利多加持下，連續三天已創造疫情爆發前1／6月營業額，其中還約10％是好食券＋振興五倍券的貢獻。

而因應報人潮回流，銅鑼灣文記港式餐廳單點菜單全面更新，並且結合快一點線上點餐系統，持續開發外帶市場，使用Line吸收會員結合線上金流，讓顧客加入好友並在線上點餐結帳，加快現場取餐流程，預估可縮減30分鐘的等待時間，也計畫把外帶市場再提升一倍。另，位於台中市七期市政路上的「溫十八」台中溫體牛火鍋原本周一到周五只有晚餐時段營業，即日起平日午餐也開始對外營業，且獨家打出振興五倍券可以找零，至22日來店消費套餐，可享原價逾千元的「波士頓龍蝦」每隻加購價只要499元；10月23日至30日「愛爾蘭玫瑰蟹」每隻加購價也是只要499元。

「溫十八」主打溫體牛火鍋，每天用18°C冷藏專車，從台南將最新鮮的溫體牛肉運送上來，使用簡單純粹的方式，呈現出牛肉最真實的滋味。近日除了增加平日午餐時段營業，更設置水族箱，來自國內外產地新鮮直送的海鮮，包括波士頓龍蝦、黃金蟹、鮑魚、明蝦、玫瑰蟹、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理。