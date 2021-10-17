探視城中城傷者遭擋、蔡英文卻行？ 朱立倫酸：原來打高端才可以

國民黨主席朱立倫日前到高雄市立大同醫院探視城中城大火傷者，遭醫院拒於門外，他今天在台中被問到「蔡英文及高雄市長陳其邁卻能進入，是否認為雙重標準？」朱立倫狠酸，因為蔡總統打過2劑高端，可能最新標準是要打過高端才算，他自嘲「打過AZ不算」。

朱立倫今日前往台中沙鹿「樂群新莊」參加罷免陳柏惟客廳會，針對高雄城中城惡火，媒體詢問他到高雄市立大同醫院探視傷者，被院方拒絕進入，反觀蔡英文總統及高雄市長陳其邁卻能輕鬆入內，是否認為雙標？

朱立倫表示，他到高雄2家醫院探視城中城傷者，私立阮綜合醫院要求打過2劑疫苗才能進去，他打過2劑AZ，有到院內探視病患。後來到高雄市立大同醫院，院方說請示高雄市政府，一律不能進去探病，不管有沒有打過2劑疫苗。

之後蔡總統及高雄市長陳其邁進到同樣的市立醫院，朱狠酸，「我不知道標準是什麼？後來我終於理解，因為蔡總統打過2劑高端，可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。」