統一獅隊「外野3帥」陳傑憲、蘇智傑接連受傷，目前只剩林安可獨挑大梁，陳傑憲除了碰到腰傷困擾外，父親也在日前病逝，身心受到雙重打擊，總教練林岳平給予選手充分空間，讓他身心都調整好再歸隊。

陳傑憲9月底因為撲接飛球造成腰部舊疾復發，休息一段時間後歸隊，但傷勢反覆，在13日降下二軍休養，沒想到卻又碰上父親病逝的雙重打擊。

「餅總」表示，據他收到的消息，陳傑憲父親是下周六告別式，那天也正好是他可以重新登錄一軍的日子，「最快也是24日（回一軍），但應該不會那麼急，也許下周會給他完整的1周，再下一周再回來。」

陳傑憲先是碰上腰傷，後來又遭逢父喪，林岳平希望他能在這段時間把家中事情都處理好，身體也能調整回來，「打針治療一定會比較好，但現在是他的身體跟心理要拉回高強度可能還需要一段時機。」

陳傑憲的父親陳建彰是少棒基層教練，在他棒球路上有一定影響力，林岳平說：「現在事情發生了，期許他趕快調整好，回來繼續創他自己的生涯。」