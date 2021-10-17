無垢舞蹈劇場位於新北市永和的辦公室15日晚間發生火警，因茶水間電線走火，許多珍貴的文資遭殃，16日又復燃，所幸有控制住，團長陳念舟17日重返火場，看到辦公場遭遇火劫後的慘況，損失暫時無法估算，重建需要外界支援，非常難過又無奈，他拍著心臟表示：「我應該哭爹喊娘的，我沒有。但心在痛。」

無垢舞蹈劇場成立於1995年，舞作多次獲得國際藝術節好評，目前位於永和的辦公室全毀，空間無法使用，等待重建階段，急需替代辦公室，電腦資料不確定能不能救回來，早年累積的手稿文件，也已經燒燬，藝術總監林麗珍眼眶含淚表示，好像作夢一樣，累積了那麼多年，「無垢每一步都走得很有情感、很專心，有些東西無法以言語形容，對我來說是很重要的，但可能沒辦法挽回了。」

無垢舞蹈劇場位於新北市永和的辦公室15日晚間發生火警，因茶水間電線走火導致火煙蔓延，許多珍貴的文資遭殃，團長陳念舟17日重返火場，看到辦公場所遭遇火劫後的慘況，非常難過又無奈。（黃世麒攝）

林麗珍表示，原本想說這兩年疫情間還是有很多人幫忙，排練和訓練都能繼續，今年真的舞團工作則是真的完全停擺，但同樣有繼續維持工作動能，為日後演出做準備，「這一年舞團的薪資完全沒有減少，想說熬過去就好，沒想到這兩天遇到這樣的事情，但我不想要叫苦，我以前覺得這種事情不該跟別人開口，老天要我做的事情，我就是好好的去做。」

林麗珍坦言，現在她已經70歲了，透過舞作展現台灣的藝術能量，「藝術的事不只是經費的問題，而是人才流失，很難再回來，特別的肢體訓練，也不是一朝一夕可以馬上建構，所以我們一步一步走，但坦白說，很疲憊。應該是由政府、企業，跟我們自己的努力，大家努力去完成這塊風景，單靠我個人力量很難。」

目前無垢共分成4個據點，包括排練、辦公室和服裝道具倉儲，林麗珍表示，台灣表演團體最欠缺的就是整排和訓練的場地，目前燒毀的是舞團重要的基地辦公室。陳念舟也表示，自有的辦公室燒了，排練場又太小了，每回整排時都要另外借場地。目前團隊盼能有替代辦公室和排練空間，讓工作能夠不間斷，後續辦公基地重建，也將啟動募資活動以自由捐款。

林麗珍表示，很不好意思向大家開口說這樣的事情，但希望一個成立26年的團隊能獲得一點助力，再帶給觀眾更好的演出。