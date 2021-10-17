民進黨立委黃國書被指曾擔任國民黨線民，因此遭新潮流除名，黃國書今（17）日凌晨也在臉書上發文坦承此事，並宣布將退出民進黨、退出黨團運作，本屆立委任期屆滿後不再連任。和他十分熟識的前民進黨立委郭正亮直言，自己知道這個消息後也嚇了一跳，並指此事的性質與《美麗島電子報》董事長吳子嘉被開除黨籍不同，是新潮流動用家規把黃國書從派系中開除。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，黃國書是新潮流內部動用家規把他從派系中開除，不是民進黨的舉措，這個新聞不知道是怎麼出來的，後來黃國書就自己寫臉書說要「三退」，退出新潮流、退出民進黨，也不再尋求連任。郭正亮說，這不是民進黨的處置，這是他自己的作為，吳子嘉被開除黨籍則是民進黨中評會的作為，兩者不一樣。

郭正亮指出，自己耳聞有很多人在討論，是不是即將展開一波開除黨籍潮？「這講太過了」。新潮流開除的人很多，其中很多人都還在政壇上活躍，也都活得好好的，被新潮流開除不等於要退黨，可是他做了很大的決定。郭正亮認為，黃國書可以對年輕做的事道歉，至於要不要從此離開政壇是另一件事，他做的這個決定，非常之大。

郭正亮坦言，自己和黃國書十分熟識，黃國書非常認真，是服務選民和問政都非常好的立委，「我看到這個新聞也嚇一跳」，但有嚴重到要退出政壇嗎？是他要贖罪？還是有什麼壓力？「他個人的決定我不好揣測」。