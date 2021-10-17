高雄城中城大樓火警造成46人喪命，其中有一名在1樓罹難的47歲許姓男子住在起火點茶具行套房旁邊，但疑似遭49歲的哥哥反鎖在房門內，導致他火警發生當時無法及時逃生，葬身火窟之中，警方17日上午曾回到火場勘驗，不排除是要尋找相關證據，目前警方正在釐清相關案情。

據了解，許弟住在城中城1樓「海祿堂」茶具行隔壁，而許兄則是住在城中城對面的大樓，因為兄弟兩人經常發生爭執，且弟弟經常喝酒鬧事，也常與其他人引發口角，因此許兄便長年在晚上都將弟弟鎖在房間內，避免許弟深夜出門鬧事。

據悉，許弟已遭哥哥鎖在房內多年，但用餐時間一到，許兄都會按時送餐給弟弟食用，而火警當晚許兄一如往常將弟弟反鎖房內，未料卻導致弟弟無法及時逃生，發生無法挽回的憾事，許兄相當懊悔，到案時也坦承把弟弟關在房內的事實。

據了解，許兄在發生火警前，曾接到弟弟來電，並向他表示有停電的狀況，且又聞到濃濃煙味，要他盡快下樓查看，但他衝下樓後，看見城中城1樓已經全部起火，許兄堅稱是為了弟弟好才將他鎖在房內，根本不知道會發生大火。

警方17日上午曾返回城中城起火點周邊再度勘查火場狀況，並蒐集相關證據，高市警方表示，目前檢警正在積極釐清案情當中，若有相關案件屬實，警方將依過失致死罪嫌將許兄函送法辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障