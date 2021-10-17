高雄鹽埕區城中城惡火造成46人不幸罹難一事，陳其邁在接受訪問時停頓7秒才回應「深切的反省、我也不會迴避我的責任」，後來又哽咽地說，「這是令他非常沉痛的一件事」。國民黨台北市議員羅智強酸陳其邁，根本不是哽咽，是被記者問要不要辭職，他傻住答不出來！羅智強也預測，陳其邁還是選得上高雄市長，因為陳其邁根本看不起高雄市民，今天公祭明天忘記！

羅智強17日在《新聞大白話》節目中指出，城中城火災推給管委會有甚麼意義？老舊建物消防都更，哪一項不是政府職責？爭功諉過就是標準SOP，之前太魯閣事件第一時間推給包商，但是邊坡管理還是跟政府有關係。

羅智強提到，在國民黨執政時期，有一個人大罵「敢開放萊豬，總統下台」。等到蔡英文選上總統後，開放萊豬，記者再問這個人「總統要不要下台？」他停數秒才回答「我是說馬英九下台」。羅智強大酸，這位老兄就是陳其邁！

羅智強諷刺，用嚴格標準打別人，遇到自己子彈會轉彎，陳其邁也不是第一次，當時「失火下台」的標準，就是陳其邁定的。

另外，媒體報導陳其邁「哽咽」，羅智強質疑，陳其邁到底哪裡哽咽？是記者問他要不要辭職負責，陳其邁停頓7秒鐘答不出來，整個傻住。

羅智強也預測，陳其邁下次還是可以選上，他死不辭職的原因就是早就看不起高雄人了，因為今天公祭明天忘記！