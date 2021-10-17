根據洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的網站公告，美國陸軍的新型精準打擊飛彈(Precision Strike MissilePrSM)在最近的測試中，超過了499公里的最大射程限制 。

即時防衛(Breaking Defense)報導，在測試之前，洛馬公司表示精準打擊飛彈的預估目標在499 公里之內，這是該公司網站的官方最大射程數值。然而在10月13日的試射之後，洛馬僅宣布試驗成功，當當被問及最大射程多遠時，公司發言人只說「它已經超過了陸軍要求的的最大門檻」。

星期五，美國陸軍發言人回應了洛馬公司的聲明，承認試射成功，但是拒絕披露射程細節。

500公里的門檻是美國所介定的短程彈道飛彈距離，在此射程之下，可以美國陸軍依照戰場情況使用。雖然美國早就退出中程飛彈條約 (INF)，但是直接打破舊有規則仍然會引起注意。

Precision Strike Missile (PrSM)

也因事涉敏感，所以洛馬公司與美國陸軍在談及PrSM的射程時的時候，說法幾經修改，甚至儘量迴避，原本洛馬公司戰術飛彈和火控部門副總裁保拉哈特利(Paula Hartley)在上周二對記者說「PrSM 的最大射程為 499 公里」，並明確表示這就是測試的目標。但是到了星期四，洛馬新發布的聲明時，就不再提到499 公里這個數據。

PrSM將取代目前美國陸軍使用的MGM-140 「陸軍戰術飛彈系統」(Army Tactical Missile SystemATMS)，它的最大射程為 300 公里