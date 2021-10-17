日月潭年度盛會「花火音樂嘉年華」今年將在10月30日起登場，日管處17日表示，最受矚目「花火音樂會」將在演奏結束後施放3至5分鐘煙火，往年動輒湧入1、2萬人，今年因應疫情首度採入場預約制，並限量400人額滿，於20日中午開放網路預約，一般預期將搶破頭，活動並同步推出線上直播。

日管處指出，日月潭花火音樂嘉年華自2008年起舉辦至今，以「藝文為主，花火為輔」結合觀光與文化，是每年秋遊日月潭的年度盛會，近年漸導入自行車、馬拉松、紅茶產業文化及婚紗旅遊等多元展演及觀光活動。

「花火音樂嘉年華」的重頭戲花火音樂會，年年邀請樂團現場演奏，搭配絢麗煙火展現浪漫唯美氛圍。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

嘉年華活動重頭戲「花火音樂會」則邀請專業樂團，在優美的山光湖間演奏動人音樂、施放繽紛燦爛花火，炫麗花火綻放天空、映照湖面，打造浪漫華麗的聲光饗宴，每年湧進1、2萬人遊客。

日管處表示，今年因防疫停辦集團婚禮，活動邀請NTSO台灣青年交響樂團於10月30日晚間在水社碼頭廣場演出花火音樂會；10月30日至31日在向山遊客中心推出「紅茶文化季」；11月13日舉辦「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」活動。

日管處表示，今年受疫情影響，花火音樂會首度採「總量管制」及「入場預約」，仍在活動演出結束後施放煙火，施放時間總長如往年約在3至5分鐘左右，入場預約在20日中午12時開放，限量400名額滿，相關訊息可至日管處官網查詢。

此外，為配合防疫，將同步在YouTube以及Facebook兩大平台同步推出線上直播，讓民眾在家裡也可觀賞演出。