北高雄家扶中心17日到台南安平舉辦親子一日遊，儘管因新冠肺炎疫情影響而延期舉辦，但仍不減前來參與家庭的興致，今天有近150名的親子們一同遊安平，大家對此都充滿感謝，並希望疫情趕快結束。

北高雄家扶中心主委陳明和在致詞中表示，看到這麼多家庭參加親子遊，讓他相當感動，盼家庭能在活動留下美好的回憶。同時，他也感謝球之達貿易公司十幾年不間斷地支持家扶中心，以及多位扶幼委員們、岡山壽天宮、宏亞國際資產管理服務公司、高雄市古嚴普濟會等的幫助。

活動中，大寮展愛隊帶來舞蹈，為活動揭開序幕。除了參與活動的親子們徜徉在生態豐富的安平樹屋外，社工們也安排「劍獅彩繪」活動，讓親子們藉此增進彼此之間的感情。

首次跟孩子一同參與親子遊活動的小安奶奶表示，她平日工作很忙碌，因此假日也幾乎沒有時間帶小安出門，感謝北高雄家扶中心與善心人士的幫忙，讓她可以跟孫子一起同遊安平。