不少北部民眾今（17）日下午3時許收到國家警報，不過全文皆是英文，但當下沒有地震或是防災演習，讓部分網友摸不著頭緒，也有人翻譯應是水庫洩洪警告，但不明白為何要發布英文內容，《中時新聞網》依警報所示致電翡翠水庫管理局，也得到最新回應。

下午3時許發布的國家警訊通知，內容為「（Reservoir discharge warning）Reservoir will discharge at 10/17 18:00.TFRA2666-7824」，不少網友反映「家裡三支手機都有收到，整個問號」、「6點要幹嘛？怕」、「收到+1，這樣寫真的看不懂」、「我沒收到，難道我是國家邊緣人」。有人解讀後留言發現應該是水庫洩洪的警報，紛紛臆測「應該是依照所處位置發的吧」、「應該是翡翠水庫下午6點要放水，遠離河道」、「所以現在官方語言是英文而不是台語了？」。

過了25分鐘後才收到中文版國家警訊通知，指出翡翠水庫自10/17 18時進行放水，水庫下游地段北勢溪、新店溪附近民眾加強注意並遠離河床，以策安全。不過也有人反映只收到英文版，還有2個版本都沒收到的狀況。

有民眾指出，中文版國家級警報隔了25分鐘後才收到。（圖／民眾提供）

《中時新聞網》致電警報上的電話，確認發布警報單位為翡翠水庫管理局，該局表示，英文的警訊通知內容是提醒翡翠水庫18時要放水，請接近水庫下游的新店溪沿岸民眾要注意安全，相同的警訊通知也有發中文版，因為國家政策就是雙語，理論上中、英文的警訊民眾都會收到。

對於雙北有人只收到中文警訊，有人則僅收到英文版，有人則完全沒收到通知，翡翠水庫管理局說，有可能是警訊通知系統有問題，或是個人手機設定，另外若手機訊號定位若不在新店溪附近也可能就不會通知。對於發送警訊通知的標準不一，翡翠水庫管理局說，會去了解原因並改善。