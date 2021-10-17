拍攝生死議題的紀錄片導演陳志漢，新作《回眸》聚焦大悲學苑的宗惇法師、德嘉法師、道濟法師、王浴關懷督導等靈性關懷團隊成員，他們長期穿梭在安寧病房與社區陪伴末期病人，歷時20餘年，至今已經陪伴數千名臨終者。法師們的故事與心路歷程不僅打動了陳志漢導演，也讓當時正經歷家人離世的陳志漢體悟生死，花費2年時間拍攝《回眸》，電影捕捉末期病人的親情、不捨與遺憾，不光電影預告賺人熱淚，更有不少資深媒體人看完電影試片潸然淚下。

該片將大悲學苑靈性關懷人員陪伴病人圓滿離世的靈性關懷過程搬上大銀幕，已經陪伴過數千位末期病人的大悲學苑靈性關懷督導德嘉法師，親身參與了不勝枚舉的生離死別，他坦言：「靈性照顧過程中最困難的其實是自己，每一段陪伴病人的過程，我們必須不斷調整自己的心理狀態，也經常看見病人求助的眼神，期待你的協助，期待你引領他有力量，非常沉重。」大悲學苑創辦人宗惇法師則認為最困難的是社會大眾的不理解，他說：「大家不知道病人有靈性方面的需求，然後病人也不敢說。」電影鏡頭下的3位末期病人，即使在生命最後階段，其實意識都還非常清楚，可以深刻感受到周遭人的心意，因此3位法師與導演都希望能以病人真實的生命故事吸引大眾關注末期病人的靈性需求。

每一段陪伴病人的過程，法師們必須不斷調整自己的心理狀態。（大悲學苑提供）

導演陳志漢拍攝過許多生死議題相關的紀錄片，包含《那個靜默的陽光午後》、《一念》、《回眸》，拍片過程中陳志漢導演經歷了爺爺、奶奶的離世，拍攝《回眸》時，他首次接觸到「靈性照顧」概念，對於生死也因此改觀，「我們不能改變人的生死，但應該盡可能的讓即將往生的人不要有太多罣礙」，紀錄片導演王耿瑜看完電影後有感而發地說：「好好理解該怎麼活，我們才知道該怎麼好好安心的走。」看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗則認為：「這個議題是我們大家都要去認識的，在了解整個過程之後，其實我們就不會畏懼。」《回眸》將在22日全台13家戲院正式上映。