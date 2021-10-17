知名格鬥巨星「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)身價非常高，在今年5月他曾獲得富比士年度體壇富豪，成為2021最會賺的運動員，年收入高達1.8億美元(約台幣50.9億)，而今年7月他砸大錢買下「藍寶堅尼63呎遊艇」，自去年10月宣佈推出後，他就立馬訂購，今年接近7月底拿到這輛超奢華坐駕。

Conor McGregor has taken delivery of the $3.5 million Lamborghini yacht he purchased last year.



• 63-feet long

• Two-bedrooms

• 4000 horsepower

• 70-mph top speed



The yacht is 1 of 63 that were made with McGregor receiving #12 in honor of his Proper 12 whiskey. pic.twitter.com/uXsFJ6l9kB — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 20 2021

當初拿到時他興奮把照片PO上IG，並配文表示：「我的藍寶堅尼遊艇準備好了！」看來他相當興奮，而這台超級遊艇售價要350萬美元(約台幣9800萬元)，確實這對一般人來說是天文數字，不過若比照麥葛雷格2021年收入，這僅僅是他總收入約「1/50」罷了！可見麥葛雷格多有錢。

圖片中可看到藍寶堅尼遊艇在運送的過程，場面相當霸氣壯觀，網路上也公開它的詳細規格，長達63呎重達24噸，有4000hp引擎，最高速度到60節，極速達111km/h，另外遊艇內配置也相當華麗，可說是富有科技感的「海上移動超跑」，駕駛台更完全能看出藍寶堅尼一貫的精緻、顯眼。

麥葛雷格今年7月與宿敵波瑞耶(Dustin Poirier)大戰，不過這場UFC 264比賽結果令人失望，麥葛雷格居然第一回合就受傷，他在最後幾秒的站立對打扭傷了左腳踝。鏡頭看來，麥葛雷格腳踝已扭斷，醫生要求比賽停止，波瑞耶就這樣取得勝利。麥葛雷格最後被擔架抬走，可說是他生涯最慘烈一戰。

但這仍無法動搖他的財富地位，所有參加今年UFC 264比賽24位選手中，僅麥葛雷格和波瑞耶出場費破百萬美元，麥葛雷格拿到500萬美元(約台幣1億4千萬)，波瑞耶100萬(約台幣2800萬元)，光這場薪水就能拿來買藍寶堅尼遊艇，而且還有找，另外麥葛雷格在2021年更可怕的是場外收入，代言威士忌就佔絕大部份。