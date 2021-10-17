東北季風影響，中央氣象局表示，花東地區沿海恐有8-10級強陣風，鄰近海域恐有較大風浪，沒想到今下午3時許，有4名民眾仍前往花蓮北濱美崙溪出海口戲水，豈料，其中1名男高中生疑遭海浪沖走，不慎落海溺水，目前海巡及消防人員已出動小艇跟快艇擴大搜救中，盼能盡快找到他。

花蓮縣消防局今下午3時43分許獲報指出，花蓮市北濱沙灘排球場往下海邊靠近消波塊，有1人在海邊疑似溺水，請求救援，消防人員也隨即通報縣警局及海巡署，協請支援。

花蓮北濱美崙溪出海口戲水，驚傳1名男性高中生疑遭海浪沖走，不慎落海溺水，目前海巡及消防人員已出動小艇跟快艇擴大搜救中。（羅亦晽翻攝）

海巡署第12岸巡隊表示，疑似1名高中男學生在美崙溪出海口戲水不慎落海，海巡出動6車20人、花蓮港務消防隊1車1艇9人，支援花蓮縣消防局前往救援，不過東北季風影響，救難現場海浪起伏大，救難人員在海上及岸邊搜索1小時許未果，目前仍正實施陸海岸際搜索。

報案人指出，4人原先在海邊玩水，其中1人遭海浪沖走，同行友人原以為在開玩笑，過10分鐘後才發現真的是溺水意外。海巡也呼籲，今天適逢東北季風，民眾切勿到海邊戲水，有緊急危難時，請撥打118。