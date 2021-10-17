日前遭新潮流系除名的民進黨台中立委黃國書，今日凌晨坦承學生時期曾是國民黨情治單位線民，並宣布退出民進黨、退出黨團，退出下屆立委選舉。綠委劉櫂豪今日以英系召集人身分發布聯合聲明，強調必須溯源誰是加害者，但對於是否挽留黃國書並無表態。

劉櫂豪今日則以英系召集人身分，於臉書發布英系立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、羅致政、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬、管碧玲等人的共同聯合聲明表示，必須溯源誰是加害者，才能還原真相。

民進黨立委莊瑞雄。(中時資料照)

劉櫂豪指出，民進黨長年來都致力於推動轉型正義，但社會大眾普遍對於威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義感到陌生，但這是告別威權、建立人權的基礎工程。

劉櫂豪說，黃國書因為曾為情治單位線民而宣布退黨，代表他已決定坦然面對過往歷史，但這件事情當中，誰又是真正的加害者？轉型正義必須要溯源誰是加害者，才能還原真相，不讓協作者與受害者互相猜忌。

劉櫂豪表示，蔡總統說過，只有集體面對真相、修復創傷，台灣才能告別悲情，走向未來。過去威權治理是一場悲劇，也因此台灣人應更珍惜民主的珍貴。

莊瑞雄說，這份聲明在於強調轉型正義對於溯源加害者是誰的重要性，但對於黃國書個人的去留，由於黨內還有各種意見，因此英系目前確實沒有表態。而民進黨立院黨團總召柯建銘今日稍早已表示，不忍心這位夥伴離開，希望黃國書能抬頭挺胸留下來。