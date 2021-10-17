統一獅隊17日推出本土左投江辰晏先發，洋投猛威爾跳過1次輪值，將留到下周面對中信兄弟，在下半季爭冠衝刺關鍵期全力搶勝。

總教練林岳平解釋調動先發輪值的原因，主要是11日古林睿煬先發面對中信兄弟吞敗，隔天陳傑憲、蘇智傑接連受傷，讓獅隊直接採用第2計畫。

「餅總」說：「就在那一場（陳）傑憲、（蘇）智傑受傷，狀況突然全部出現，所以就決然改變策略，用古林的位置多換一個野手來作戰，至於這樣會不會反轉局面？我不知道，但沒有去做或去試，你還是沒方向，就試著去做看看。」