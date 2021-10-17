16歲張姓女高中生今中午與同校兼課連姓男老師被發現昏迷在車內，送醫搶救後，女學生宣告不治，男老師插管治療中，據了解，女學生昨一早跟家人說要去嘉義市某咖啡廳做報告就此失聯，今早警方協調監視器，發現女學生上了一輛車後不知去向，家屬根據車牌找到師生倆時，兩人皆已失去生命跡象。

今中午1點多，嘉義縣東石漁人碼頭驚傳一對男女昏迷在車內，兩人被發現時已無生命跡象，海巡人員第一時間將人拖救出來急救，最後由嘉義縣消防局救護車已將34歲連姓男子和16歲張姓少女送嘉義長庚醫院急救，警方並進一步查出2人身分為同校師生。

嘉義市警方指出，女學生昨一早被家人載到嘉義市某咖啡廳，直到晚間仍未返家，女學生電話未接，家屬深夜近11點到轄區派出所，請警方幫忙找人，因家屬提到女學生有感情困擾，警方啟動緊急協尋，從手機定位鎖定女學生在嘉義縣東石鄉彩霞大道一帶。

警方等到咖啡廳今一早開門，前往店家調監視器，發現女學生9點多到咖啡廳，約9點55分上了一輛深灰色自小客，進一步查出車子是一輛出租車，但因假日無法連繫到車行，無法取得承租人身分，女學生家屬決定根據車牌前去尋人，沒多久就在東石漁人碼頭停車場找到該輛自小客，但兩人已昏迷在車子後座，經送醫搶救，女學生不治，男老師插管治療，但情況不樂觀。

由於女學生就讀嘉義市某私立中學，連姓男老師是該校兼課老師，嘉義市教育處處長林立生表示，市府除責成學校或補教業者加強宣導生命教育，應主動關懷所屬教職員生外，適時提供相關生命諮詢服務專線或協助心理諮商管道等訊息，並加強尊重生命宣導作為。

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