書生外表的牧森身材也很好。（GagaOOLala提供）

億萬票房名導葉天倫攜手新銳導演廖堃言打造最新力作《聽不見的距離》，有金鐘女星謝瓊煖全力助攻，零負評女神林依晨鮮肉師弟牧森穿衣顯瘦脫衣有肉，配對《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演健身教練艾力克的龍語申，他為戲養肌滴水不沾。2人戲裡戲外灑糖餵糧搶攻BL市場，葉天倫片場被閃瞎眼直呼「你們2個就乾脆在一起好了」。

葉天倫談到選角過程：「牧森他很清新、很純粹，剛開始要選角時一眼相中，就覺得這個角色非他莫屬。」廖堃言導演補充：「倒不知道書生外表的他，身材也是那麼好，見了面才知道。」牧森說：「一開始揣摩小象這個角色時，比較著重在與情人Vic的關係，直到導演提醒，希望我可以加一些大學生小象的孩子氣，才讓我較能掌握這個角色的個性」。至於完美身形，他則謙虛表示：「看我的身材跟之前差異，是有一點成就感，但在見到龍語申之後，信心就被擊潰了。」

龍語申會雀屏中選飾演Vic，除了得力於他的敬業精神與好演技，養眼的傲人身材也是一大關鍵。為了讓拍攝的時候線條會比較好看，從開拍前1天他就開始不喝水，把身體的水分脫乾，龍語申無奈地說「導演不行，我現在不能喝水，等一下要拍床戲，我現在喝水冰塊盒（腹肌）就不見了，現在只能用棉花棒沾水塗嘴唇」。敬業程度讓葉天倫驚呼連連，後來還真的看到牧森拿棉花棒幫龍語申的嘴唇沾水的甜蜜模樣，葉導想說「你們2個就乾脆在一起好了」。

該片看點不只雙鮮肉，金鐘視后也加盟。龍語申與牧森的北藝大戲劇系學姊謝瓊煖有別於以往在《我們與惡的距離》與《若是一個人》中擔任苦情的角色，這次挑戰飾演完全不覺得同性戀姪子是一個問題的麵攤老闆娘，豐富的人生歷練、開明且風趣幽默，是人人都很憧憬的長輩形象。演技自然寫實，完全不著痕跡，不但具有畫龍點睛的效果，還是劇中「森龍CP」不可或缺的頭號助攻。謝瓊煖也藉本片告訴同志朋友「你沒有不一樣，你也不奇怪，我們都一樣」。

《聽不見的距離》講述大學生小象（牧森飾）跟出了社會的Vic（龍語申飾）打籃球相識後很快發展出感情，Vic帶著小象離開學生生活，進入自己的人生，還介紹小象給支持他出櫃的阿姨認識。甜蜜期過得很快，對於小象參加街頭抗議Vic總是持反對態度，小象也覺得Vic不瞭解自己的心。兩人曾企圖溝通，距離卻愈拉愈大。時常面對面的兩人朝著對方大聲呼喊咆嘯，卻聽不見彼此心底的聲音。本週五（22日）晚間9點在GagaOOLala同志影音線上看全球首播。