大陸網紅「羅小貓貓子」外型甜美，一雙美腿又細又長，吸引50多萬粉絲追蹤，近日卻在直播中喝農藥自盡，過程中還有部分網友頻拱「快喝」，送醫急救仍不幸離世，死者母親沉痛表示會追究法律責任，引起熱議。

根據陸媒綜合報導，羅小貓貓子15日在直播中坦言這大概會是最後一次直播，感謝大家一路的陪伴，「你們也知道，我患抑鬱症已經很久了，在醫院已經住院2個多月，你們看到我開心的樣子，都是為了給你們看到而看到，我希望大家看到我的影片開心的、是快樂的，我也是快樂的，我最近真的撐不住了。」

畫面中，羅小貓貓子妝髮完整且精緻，臉蛋帶有淡淡笑容，不少網友誤以為這是場退出網紅圈的直播，想不到她忽然拿出一瓶褐色液體的農藥，一口氣喝光，平靜地說：「有點難喝」隨後便關閉直播，把大批網友嚇壞，趕快報警處理，仍挽回不了年輕生命。

不只一名網友留言聳恿羅小貓貓子輕生。（圖／微博）

羅小貓貓子過世後，她的母親接受媒體訪問表示，女兒有在農藥裡摻了飲料，事發後有主動打電話求救，顯示並不是真的想輕生，只是想用這個方式挽回前男友，直播中卻有網友不斷瞎起哄叫女兒喝農藥，才會釀成悲劇，將會追究法律責任。

羅小貓貓子本來沒打算走絕路，想不到被部分網友狂拱造成憾事。（圖／微博@羅小貓貓子）

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