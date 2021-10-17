第16屆全球城市小姐先生選拔大賽16日舉行，因疫情關係，選拔活動在高規格防疫標準之下圓滿完成。20歲的大三女生賴沛涵原本害羞又內向，一舉摘下后冠，家人透過直播狂喜尖叫。16歲的國標小天王林士烜奪下城市先生冠軍，曾拿下不少國標舞獎項的他，淡定的說：「我的志願就是當國標舞老師。」

選拔大賽創辦人張如君表示，希望透過參與比賽，培養年輕人的美學素養，並提升外界對「選美」既定印象，因此堅持讓選拔大賽走文教路線，並深耕各高中和大學院校，目前在各校引發熱潮，並有許多學校鼓勵學生參加比賽，也形成舉校和學校之間的良性競爭。

莊敬高職董事長王朝亮(中)為該校參賽選手加油打氣。(中華全球城市選拔協會提供)

大賽主席MEI YEN女士(左一)頒獎給城市小姐冠軍賴沛涵，右為2019台灣賽區第一名柯純心。(中華全球城市選拔協會提供)

各校今年都有不少學生參賽，成績斐然。今年城市小姐、先生第一名分別是是賴沛涵、林士烜，城市小姐第二名至第五名為翁盈婕、黃郁欣、余品萱、謝沛苡，城市先生第二名至第五名為郭佳龍、鄭彫秦、劉承佑、伍于安。

林士烜(右)在選拔賽上表演國標舞，獲得滿堂釆，左為参賽選手江姿霖。(中華全球城市選拔協會提供)

摘下后冠的賴沛涵今年20歲，來自嘉義市，目前就讀正修科技大學妝彩系三年級，這次參加大賽，除了校方協助之外，她的家人也全力支持。賴沛涵說，她在集訓時，第一次練習走台步，很擔心沒辦法挑戰舞台，還好學校和家人都很支持，在她拿下冠軍的當下，家人驚喜尖叫，「我爸還說要做個匾額送給我」。

至於城市先生冠軍林士烜今年只有16歲，是莊敬高職表演藝術科學生。雖然年紀很輕，但已有非常豐富的比賽經驗。他小學就練國標舞，參加各種國標舞競賽，是國標舞界的「小天王」。有別於城市小姐冠軍賴沛涵的驚喜和雀躍，林士烜一臉淡定，再三強調，未來一定要當國標舞老師。