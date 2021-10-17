虎豹潭空拍影像曝光！混濁溪水中持續搜索失蹤2童

虎豹潭意外現場空拍影像，溪水依舊渾濁。（新北消防提供）

搜救人員持續尋找失蹤2童。（新北消防提供）

雙北市31名大人小孩，16日前往新北市雙溪區虎豹潭參加自然體驗營，因溪水暴漲造成6人落水，經過搶救，目前已搜尋到4位民眾遺體，仍有2名孩童失蹤中。而搜救現場空拍影像曝光，只見現場持續下雨，溪水仍舊渾濁、水勢凶猛，增加搜救難度。

虎豹潭6人落水失蹤事件，警消至17日上午已尋獲2大2小失蹤遺體，目前仍有15歲陳女及8歲劉姓女童下落不明。而現場空拍影片曝光，只見當地仍舊飄雨，且水勢依舊洶湧、渾濁，搜救人員不放棄希望，希望在天黑之前能找到失蹤者。

新北市消防局長黃德清17日受訪表示，搜救共分為7個點，下午搜救將會以在地民眾經驗，以第4個點（料腳坑至三水潭）為主，根據在地民眾表示，因為料腳坑、三水潭這邊石頭比較多，所以較容易卡在這邊，。其餘搜救人力下午將會依4、5、6、7四個點再持續搜尋，盼早點找到失聯的2名學童。

消防局長黃德清表示，新北市消防局從上午7點多到12點鐘共找到4位民眾，分別為第一個7:10在料角坑六合橋離發生地2.5公里，尋獲45歲失蹤的鐘姓男子；第二個8:40三水潭河段離發生地2.4公里，發現9歲蔡姓女童；第三個 10:40離發生地2.6公里，六和橋下游尋獲劉姓男童；第四個11時許六合橋下游約400分尺處發現陳姓男子。