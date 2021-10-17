大陸CBA新球季目前已在浙江諸暨「封閉」開打，先前在亞洲盃資格賽表現優異的中華隊菜鳥國手林庭謙，16日繼續穿上天津球衣拚戰，可惜他在開幕戰表現低迷，全場投19中5，命中率連3成都不到，更出現8失誤，天津最後以94比120不敵新球季奪冠呼聲不小的上海。

上海今年休兵期積極補強，也是當前擁有外援助陣的兩隊之一，今天表現最佳的是摘21分的可蘭白克，從福建挖來的王哲林，也拿18分、12籃板，富蘭克林16分、13助攻與9籃板，台灣好手劉錚先發打23分鐘，貢獻7分、4助攻、2籃板及4抄截。

天津以金鑫22分最高，谷澤浴也有19分，林庭謙先發打了33分鐘，感覺仍受天津教練團重用，貢獻13分、5助攻、4籃板及3抄截，可惜他的手感明顯欠佳，希望接下來的例行賽可以趕緊調整回來。

另一場CBA開幕戰，效力廣州的中華隊當家主控陳盈駿，先發打了34分鐘，投10中5、3罰俱中，貢獻14分、8助攻、2籃板及2抄截，可惜廣州以89比107不敵少了郭艾倫助陣的遼寧，遼寧得分最高的球員是張鎮麟，他拿19分、7籃板。