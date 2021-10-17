美國智庫芝加哥國際事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）最公布的民調顯示，認為中國經濟實力比美國更強的美國民眾持續增加至接近半數比例，而認為美國軍事實力相對中國仍具備優勢的民眾則跌破5成。不過，認為中國軍事超越美國的民眾只有18%，認為雙方勢均力敵的比例則上升為35%。

《德國之聲》引述芝加哥國際事務委員會近日公佈的民調結果指出，這項在今年7月進行民調顯示，有40%的受訪者認為中國的經濟實力要強於美國，認為美國經濟實力較強者僅27%，認為兩國經濟實力勢均力敵的則占31%。

報導說，問卷調查中，中國被認為經濟實力強於美國已非首次。根據《華盛頓郵報》指出，2011年至2016年期間，蓋洛普民調和芝加哥國際事務委員會的民調中，認為中國經濟實力強於美國的都曾佔據多數。而該智庫2019年的類似的調查中，認為美國經濟實力更強的受訪者占比已降至38%，而認為雙方實力相當者的比例為29%。整體而言，美國民眾認為美國經濟實力的優勢呈現逐年下滑的趨勢，而且下滑速度正在加快。

在美中軍事實力的比較上，報導表示，該民調顯示，認為美國軍事實力強於中國的比例也比2年前的58%降至今年7月的46%，這是歷年來類似調查中首次跌破50%。不過，這次調查中只有不足18%的受訪者認為，中國軍事實力強於美國。而認為雙方軍力勢均力敵的則有35%。

在商貿領域，芝加哥智庫的民調顯示，更多的美國人主張採取強硬的對華政策。在一般性的國際貿易問題上，多數受訪者認為，開展國際貿易會使美國經濟、美國消費者以及美國的就業市場從中受益。但問及對華貿易時，則有58%的受訪者認為美中貿易有損美國的國家安全，這一比例遠遠高於2019年的33%。

至於如何應對與中國間的經濟往來，大約57%的受訪者主張應當縮減美中經濟貿易的規模，即使這會導致美國消費價格上升也在所不惜。更有62%的受訪者主張應當對中國產品進一步提升關稅，這個數字遠遠高於2020年調查的55%，以及2019年的47%。2018年，時任美國總統的川普開始對中國產品徵收懲罰性關稅。

芝加哥國際事務委員會的這一民調是今年7月7日至7月26日進行的，全美範圍內共有2086名美國成年人接受了問券調查。