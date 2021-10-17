高雄城中城大火造成多人死傷後，高雄市的議員們日前也在議會中起立為罹難者默哀1分鐘，唯獨高雄巿議員黃捷坐在位置上滑手機，引起各界撻伐。對此，黃捷今天回應，自己當時是在處理發文和陳情，沒注意到現場狀況。民眾黨發言人楊寶楨則痛批黃捷，默哀難道還要分黨派顏色嗎？

黃捷在媒體群組中發文表示，「讓大家觀感不佳，真的非常抱歉」。她指出，當時是其他議員質詢的時間，因為自己坐在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，很不好意思。

黃捷坦言，發生憾事後自己非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事，「希望接下來能為災後工作盡一份心，為高雄祈福，天佑高雄！」

對此，楊寶楨今(17日)在臉書上發文指出，城中城大火是在14日凌晨發生，黃捷應該不會不明白，在隔天的議會現場為罹難者默哀基本上就是必須進行的，且更應該要注意現場的動態。楊寶楨質疑黃捷，「還是說，因為不是執政黨議員提出的請求，所以就可以完全不用理會？默哀難道還要分黨派顏色嗎？」

楊寶楨直言，黃捷可以只在乎她的臉書發文、只在乎幫基進黨立委陳柏惟加油打氣；可以對在野黨傲慢、也可以對反對她的人傲慢。但是，這次因城中城大火而身亡的46條人命，大多都是社會弱勢，黃捷身為民意代表更該將心比心、謙卑以對，而不是在政壇順風久了就可以漠視不管。