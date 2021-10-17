大陸國家衛健委15日發布2020年度國家老齡事業發展公報，提到截至去年11月1日，大陸60歲及以上老年人口高達2.64億人，佔總人口的18.70％，撫養比率為19.70％，較2010年提高7.80個百分點。目前，全大陸已有149個城市已經進入中度老齡化。

公報指出，大陸第七次全國人口普查主要數據結果顯示，人口老齡化的主要有幾方面的特點，包括老年人口規模龐大，共有16個省份的65歲以上老年人口超過500萬人，其中6個省份更是超過1000萬人；老齡化進程明顯加快，與2010年相比，大陸60歲以上老年人口、65歲以上老年人口分別增加8637萬人、7181萬人，佔總人口的比重分別上升5.44個百分點、4.63個百分點。

此外，公報亦稱大陸的老齡化水平城鄉差異明顯，鄉村的老齡化水平明顯高於城鎮。鄉村60歲以上、65歲以上老年人口佔鄉村總人口的比重分別為23.81％、17.72％，比城鎮分別高出7.99個百分點、6.61個百分點。

大陸國家衛健委全國老齡辦常務副主任王建軍更指出，大陸已有12個省市區進入中度老齡化，149個城市已經進入中度老齡化。其中11個城市更進入超老齡化階段，主要集中在蘇中地區、四川、遼寧和內蒙古，另外還有區域發展不平衡的問題。