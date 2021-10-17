紀念文協百年，蔡英文：為世界的臺灣繼續團結努力。取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天表示，文化協會主張「臺灣是臺灣人的臺灣」以及「世界的臺灣」，提醒臺灣人民要有自信。文協前輩期待的自由時代已經來臨。現在的臺灣，文化發展和展演形式，不再受到政府禁止，人民言論和表達自由也受到保障。我們感念前人的付出，希望大家一起為世界的臺灣，繼續團結、努力。

蔡英文總統今天下午出席「百年追求‧世紀之約-臺灣文化協會一百年紀念會」表示，就在前幾天，臺灣前輩藝術家黃土水的名作《甘露水》，重新回到世人的眼前。這件傳奇性的雕刻作品，以自信的姿態，訴說百年前藝術家對臺灣社會進步的期待。

她指出，在《甘露水》問世的1921年，正好也是「臺灣文化協會」創立的那一年。今天，我們在這裡紀念文協百年，很巧合的，這場紀念會的場地也收藏著黃土水的最後遺作《水牛群像》。

不論是黃土水，或是創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、賴和等前輩，蔡英文認為，他們都熱愛著臺灣，更懷抱著強烈的認同和使命。直到一百年後的今天，黃土水所期待的藝術上「福爾摩沙時代」，文協所主張的「臺灣是臺灣人的臺灣」以及「世界的臺灣」，這些信念都提醒臺灣人民要有自信。

蔡英文強調，今天，我們不只是紀念一個團體或一個年代，更要延續他們的精神，持續讓臺灣的文化做為推動臺灣進步的力量。文化有活力，國家就有力量。

她說，過去這幾年來，政府設立文化內容策進院，以國家戰略的高度，支持文化產業的發展。我們也推動修法，讓文化治理的法規體系能夠更加完備。也就在今天，國立臺灣文學館及國立臺灣歷史博物館，都從四級機構升格為三級機構。未來，這兩座博物館將有更豐沛的能量，呈現出臺灣的歷史和文學。

蔡英文表示，今年，我們自己的國際媒體平臺「Taiwan＋」也正式上線，可以向世界展現臺灣多元的面貌和成果，對國際社會傳達臺灣的聲音和成就。文協前輩們期待的自由時代已經來臨。現在的臺灣，文化的發展和展演的形式，不再受到政府的禁止，人民的言論和表達自由也受到保障。

她舉例，今年的金曲獎、金鐘獎，有許多年輕的得獎人展現了特別的氣質。新世代的臺灣年輕人，在這塊土地上，孕育出自由奔放的思想，創作出獨一無二、屬於我們自己的記憶和未來。唯有自由的人才能飛翔。我們感念前人的付出，成就了今天的臺灣，希望大家一起為世界的臺灣，繼續團結、努力。

隨後，蔡英文也與在場貴賓共同欣賞藝文團體結合傳統與搖滾，以及流行與在地等元素的精彩演出。包括文化部長李永得、中華文化總會副會長鄭麗君、秘書長林錦昌也出席這項活動。