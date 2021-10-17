台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，最後的黃金周，因高雄城中城大火，釀46死慘劇，中廣董事長趙少康透露，他取消了原本16到烏日、霧峰市場挺刪Q行程；但陳柏惟到現在卻還在做秀搏取聲量，想用「苦行」換同情票，第4天就上演跌倒、抽筋戲碼，酸說他嗆「1打35」的囂張氣焰哪裡去了？

趙少康17日在臉書貼文表示，高雄剛逢重大火災，因此儘管是最後衝票黃金周，刪Q團體仍然宣布暫停一切媒體活動，希望把焦點留在高雄，他也為此取消行程，為高雄的悲劇致哀。但面臨罷免的陳柏惟，到現在還在做秀搏取聲量，想用「苦行」換同情票，第4天就上演跌倒、抽筋戲碼。

趙少康指出，陳柏惟才「苦行」4天，昨天有立委陳亭妃陪走路、立法院副院長蔡其昌陪唱歌，幾天前還有媽媽遞毛巾，結果還在11點就提前結束行程，連最後一個對海線鄉親的承諾都做不到。相較之下，刪Q團體已經在風吹、日曬、雨淋下苦行數月，就為了讓陳柏惟不要繼續做秀，還給海線一個幸福寧日。

趙少康點出，國民黨擋萊豬、捍衛食安，反映的是真實民意，陳柏惟不僅與執政黨同流合汙，甚至還嗆可以在立法院「1打35」，當時想「毆打民意」的囂張氣焰哪裡去了？你再會打把國民黨立委都打倒了，犧牲的是全台灣2300萬人的食安及健康福祉。對照想讓萊豬強渡關山的傲慢，與現在大打可憐牌的做秀行徑，真是太虛偽了。

趙少康表示，刪Q團體不像陳柏惟有優渥的薪水、好的舞台，甚至有一群願意為肇逃加油的民代支持，而是真的對陳柏惟的脫序言行看不下去，才苦行數月推動罷免，參加連署的5萬人及辛苦志工是海線真實民意，卻被基進黨抹黑是「地方惡霸」，真的沒天理。趙少康還酸說，陳柏惟散步走得辛苦了，相信海線鄉親看了也非常於心不忍，10月23日，讓我們一起放陳柏惟長假，讓他不要再跌倒抽筋，把時間留下來，好好陪陪母親吧。

網友回應說，「他的苦行是一場笑話...。」、「唉~罷了罷了！」、「別說走天堂路...大概五百障礙都跑不完！？」、「裝可憐以獲取同情票」、「是在上演苦肉計吧。」、「就讓他好好休息吧。」