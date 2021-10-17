黃子佼與趙岱新主持的《＃T-POP我們聽大的！!》本周回顧畢書盡出道10周年。（TVBS提供）

「鄉民女神」吳卓源和熊仔睽違1年再度同台合唱金曲《買榜》。（TVBS提供）

黃子佼與趙岱新主持的《＃T-POP我們聽大的！!》本周回顧畢書盡出道10周年，他跟TVBS關係很深，參與過很多節目及活動，節目上回顧畢書盡參與新北歡樂耶誕城6次的照片，畢書盡彷彿凍齡一般沒什麼變化，讓黃子佼笑說：「Bii都沒變，是我比較怕看到照片，每年的造型都很特殊，還扮過冰雪奇緣的Elsa。」

話才說完，黃子佼拿出畢書盡在《全球音樂榜上榜》帶假髮的「女裝照」突襲，問畢書盡扮女裝後有沒有什麼影響，畢書盡卻爆料好友李玉璽：「這次過後，是李玉璽變得超愛戴假髮扮女裝，他玩上癮了。」

Bii畢書盡2020出道滿10周年，7月對他來說是很特別的月份，因為自己是7月生日、7月出道、女兒也是7月生。畢書盡說以前就很想有女兒，而且希望是「巨蟹座」，覺得巨蟹座很孝順又顧家，黃子佼秒回：「女兒就是生下來孝順你的！還可以跟爸爸一起過生日。」同為巨蟹座的主持人趙岱新一旁附和：「巨蟹座好啊！」

「寵粉魔人」畢書盡回憶剛出道時，每周都會去電台上節目，幾乎到半夜才結束工作，總是有幾個鐵粉會在門口等他。某年的情人節，畢書盡親手做餅乾，並畫上每個人的圖案送給粉絲，黃子佼驚訝：「每個人畫的都不一樣？」畢書盡說當時好險粉絲比較少，能記住每個人的長像，才能畫畫給粉絲。

出道11年，畢書盡表示除了被問到「歌曲」外，其餘問題都會深思熟慮再回答，甚至連睡覺都在想東想西，腦帶停不下來，他透露已經失眠一陣子了。

「鄉民女神」吳卓源這次帶著新專輯《2622》，2度來《＃T-POP我們聽大的！!》，除了演唱主打歌《精神分裂》，還跟熊仔睽違1年再度同台合唱金曲《買榜》。熊仔帶來新歌《88BARS》，招牌嘻哈快嘴在10秒內唸完120字，他說自己是「自虐型玩家」，錄音時也錄了很多次，但表演時堅持每個字都要念得很清楚，深怕網友會把速度放慢0.5倍檢視。也建議想練饒舌的朋友們，要從慢慢念然後在加速，重點是歌詞一定要背熟。《＃T-POP我們聽大的！!》每周日晚間8點TVBS歡樂台(42台)播出。