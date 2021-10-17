富邦悍將16日以5比3擊敗統一獅，但第2任投手優瑪在8局出現投手犯規，免費奉送對手1分，賽後總教練洪一中解釋這次投手犯規的原因，並提到投手教練應該要檢討，要提醒選手，布魯斯看到IG上分享的新聞並留言引發熱議，17日賽前他提到此事，他認為優瑪是很特別的選手，他值得獲得更多關注、得到更多讚美。

昨天優瑪在第7局接手陳鴻文投球，讓對手3上3下，8局續投碰上危機，失掉2分，其中包含因投手犯規掉分。賽後洪總解釋優瑪的投手犯規主要是因為兩段式動作所造成，他之前在7月14日也曾發生投手犯規，讓一壘跑者上到二壘，昨天則是在一、三壘有人時再次出現投手犯規，免費奉送對手1分。

布魯斯賽後看到IG上的新聞分享後在下方留言，「投手一年會有幾次投手犯規？」並留下驚訝表情發問，在網路上引發熱議。對此他今天賽前受訪時解釋，「投手犯規是很罕見的事，很驚訝這會成為新聞價值，選手從小到大都被訓練不要出現投手犯規，昨天是有些溝通上的問題，一些小動作造成投手犯規。」

布魯斯認為優瑪是很特別的選手，可以先發、長中繼，花了很大的心力才把他帶到這樣的地步，「我覺得優瑪的表現值得更多關注、得到更多讚美才是。」

布魯斯舉例，昨天陳鴻文在第5局下丘處理滾地球造成背部不適，當時優瑪已經在牛棚做好準備，是因為陳鴻文表示還能續投，又多投了1局才換優瑪，「他其實花了很多心力準備，雖然數據上表現不是那麼完美，但他後援2局，減輕牛棚負擔，這些東西應該是可以獲得讚美的。」