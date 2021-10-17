台式冰品花樣百出，其中古早味剉冰更是不少民眾的消暑首選，營養師高敏敏特別列出人氣剉冰配料的熱量排行榜，並點名2大「激瘦配料」含水量高達90％以上，在滿足口腹之慾的同時，也能避免熱量爆表。
高敏敏在臉書粉專以每一份加料約3湯匙（45公克）的熱量估值，分析17款配料及糖水到底有多胖，直言「熱量前3名根本都是大家的最愛！一起吃的話，一碗直接超過500大卡！」
高敏敏指出，無論是蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議在選擇這類蜜豆時，選一種就好；此外，花生屬於油脂類，更要注意攝取量。
若擔心整碗剉冰吃起來熱量驚人，不妨選擇愛玉、仙草含水量高達90％以上的低熱量品項為主；糖水也建議用天然代糖水取代，清爽少負擔的同時，也能兼顧美味。
【剉冰配料熱量排行榜】
花生 245kcal
波霸珍珠 195kcal
蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆 195kcal
薏仁 169kcal
西米露 165kcal
粉粿 165kcal
蜜地瓜/蜜芋頭 150kcal
煉乳 143kcal
粉條 130kcal
芋圓 125kcal
各式果醬 120kcal
布丁一顆 110kcal
湯圓 105kcal
椰果 75kcal
蒟蒻 53kcal
仙草 9kcal
愛玉 6kcal
糖水 35-50kcal(100ml)
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