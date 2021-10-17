台式冰品花樣百出，其中古早味剉冰更是不少民眾的消暑首選，營養師高敏敏特別列出人氣剉冰配料的熱量排行榜，並點名2大「激瘦配料」含水量高達90％以上，在滿足口腹之慾的同時，也能避免熱量爆表。

高敏敏在臉書粉專以每一份加料約3湯匙（45公克）的熱量估值，分析17款配料及糖水到底有多胖，直言「熱量前3名根本都是大家的最愛！一起吃的話，一碗直接超過500大卡！」

高敏敏指出，無論是蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然比較高，建議在選擇這類蜜豆時，選一種就好；此外，花生屬於油脂類，更要注意攝取量。

若擔心整碗剉冰吃起來熱量驚人，不妨選擇愛玉、仙草含水量高達90％以上的低熱量品項為主；糖水也建議用天然代糖水取代，清爽少負擔的同時，也能兼顧美味。

【剉冰配料熱量排行榜】

花生 245kcal

波霸珍珠 195kcal

蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆 195kcal

薏仁 169kcal

西米露 165kcal

粉粿 165kcal

蜜地瓜/蜜芋頭 150kcal

煉乳 143kcal

粉條 130kcal

芋圓 125kcal

各式果醬 120kcal

布丁一顆 110kcal

湯圓 105kcal

椰果 75kcal

蒟蒻 53kcal

仙草 9kcal

愛玉 6kcal

糖水 35-50kcal(100ml)