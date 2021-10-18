印度南部克勒拉省（Kerala）連日暴雨釀災，市區多處淹水，山區發生土石流，已知有15人罹難、2000多人逃到臨時避難所，另有數人失蹤。

西南季風從15日開始為克勒拉省中部及南部區域帶來豪雨，印度氣象局資料顯示，許多地方在過去24小時內發生超過100毫米以上的降雨，山村皮魯梅杜（Peerumedu）更是錄得最高的305毫米雨量。

根據克勒拉省資訊暨公共關係處發布的通告，截至今天下午，救難人員已在多處土石流現場挖出15具遺體。由於災情嚴重，克勒拉省地方政府已請求中央政府及軍方支援救災。

印度救災單位在雨勢未停時，就出動協助抗洪救災和救援行動。(圖/路透社)

印度媒體報導，還有多人因暴雨失蹤，但印度官方暫未公布相關數字。

根據印度中央政府國家災難管理局（NDMA）發布於推特的照片，救難人員在山區的泥濘中搜尋生還者，軍方也出動直升機輸送救援物資給受困災民。

另外，民眾在社群網站分享的影片可見，山區河水狂瀉，在地勢有落差處形成黃土色的瀑布，還有建在河堤旁的民宅，隨著地基被淘空墜入河中；市區則出現汽車滅頂及民眾徒步涉水的景象。

印度氣象局表示，許多地區的河流水位仍持續上升中。

克勒拉省省長維加揚（Pinarayi Vijayan）宣布，已在全省設置105處臨時避難所，截至今天上午，收容超過2000名流離失所的災民。

維加揚指示各臨時避難所嚴格遵守防疫措施，以免造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散。