不少人都有睡到一半突然尿意來襲的經驗，尤其對老年人來說更是一大困擾，不但讓睡眠品質變差，有時候來不及趕到廁所還會漏尿，在迷糊狀態行動更是容易滑倒骨折。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻近日發文，教大家日常生活中就可以做到的3個小撇步，以改善夜尿的狀況。

高銘鴻醫師在臉書粉專「大禹治水 泌尿科 高銘鴻醫師」發文，介紹夜尿症的定義為「尿液感強烈，會讓人從睡眠中清醒過來，並且一個晚上發生2次以上」，而夜尿症的成因有很多，主要包含老化、攝護腺肥大、抗利尿激素分泌異常、心肺腎的慢性疾病，以及飲食習慣不佳等。

雖然有些人認為半夜起來上廁所沒什麼，但實際上這會讓睡眠品質變差，導致精神、情緒受影響，做事專注力和免疫力也會下降，對於老年人來說更是危險，迷糊中行動容易發生意外，最常見的就是滑倒骨折，並引發後續其他問題。

對此高銘鴻醫師分享3招日常生活中就可以輕鬆做到的小撇步：

1、睡前2小時不喝水，如果要吃藥，就含一口水配藥吞下去，不要喝光整杯水。

2、下午之後不要喝咖啡、茶、酒類等刺激性飲料，晚餐不要吃太多湯湯水水，或是太甜、太鹹，也盡量不要吃水果，以減少水分的攝取。

3、傍晚的時候可以做一些會出汗的運動，因為運動可以幫助我們，把體內組織中多餘的水分排出，減少水腫，當睡覺平躺的時候，就不會有水分回到血管，也不會產生夜尿的狀況了。