共機今日間3架侵擾西南空域 18:062021/10/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機今日進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機10月10日進我西南空域示意圖。空軍提供 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架次殲-16，及1架次運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機於10月10日雙十國慶日，也派3架次侵擾，機型一樣，2架戰機，1架慢速機，但飛行航路不同。昨則有1架慢速機侵擾我西南空域。 尋虎豹潭失蹤4人 上午再出動256人地毯式搜救 中市第12輪接種 明天起預約 #侵擾 #共機 #西南空域 #空軍 #2架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎豹潭尋獲4人2童仍失聯 新北消防下午加強「料腳坑至三水潭」搜救 13:422021/10/17 社會 Google新機 擬搭載Tensor處理器 04:102021/10/17 專題周報 亡妻癌逝4年男星變身時間管理大師 24hr異地戰2女全被拍 09:342021/10/17 娛樂 全台首例 北市獲住商部門微型碳權 04:102021/10/17 焦點要聞 林口轉運站啟用 轉乘超方便 04:102021/10/17 《旺來報》 本土個案＋1 今宣布下階段防疫 運動不用戴口罩 04:102021/10/17 生活新聞 美售台全新F-16V 可望明年交機 04:102021/10/17 焦點要聞 打遊戲機台突「後仰倒地抽搐」 台南68歲男送醫不治 14:162021/10/17 社會 23萬幸運兒抽中農遊券 少1步驟領不到 11:472021/10/17 生活 五倍券買機車 最高現省2萬6300 04:102021/10/17 時尚消費 美旅遊鬆綁 油價漲破85美元 04:102021/10/17 全球財經 政治熱門新聞 陳柏惟罷免案》他收到陳柏惟罷免投票通知書 PTT鄉民看到炸鍋了 - 政治 蔡政府這位官員 郭正亮驚：看了國內政治30年從沒看過 - 政治 吳子嘉被民進黨開除黨籍後下一個是他？ 郭正亮回應了 - 政治 蔡政府內閣改組誰最該下台？最新民調出爐 - 政治 蔡政府最新民調出爐 網反應曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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