共機10月10日進我西南空域示意圖。空軍提供
共機10月10日進我西南空域示意圖。空軍提供
殲-16機。空軍提供
殲-16機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有3架侵擾西南空域，包括2架次殲-16，及1架次運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機於10月10日雙十國慶日，也派3架次侵擾，機型一樣，2架戰機，1架慢速機，但飛行航路不同。昨則有1架慢速機侵擾我西南空域。

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