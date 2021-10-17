多項利多政經因素帶給美元指數，在第四季初始就活力充沛，近五個交易日也繞了一圈新高的94.52、再稍微歇息的93.95，符合外銀外匯交易室估測的「不超過95、不低於92的來回盤旋」，但日圓對美元匯率卻在近五個交易日大貶，10/15急貶至114.23，1新台幣兌日圓也可以換到4.08日圓的6年新高，成為近日匯市最醒目的焦點。

外匯交易員表示，國際市場丕變刺激美元在第四季前期確實偏強，新台幣近日也因此處於28元價位，這些大家都明眼理解，但具有避險功能的日圓，在同期間卻出現急速大貶，後續倒底該如何觀察日圓走勢？答案是要在美元走勢之外，同時觀察美債殖利率，以及今、明年的日本經濟成長率！

渣打銀行財富管理分析，聯準會準備縮減量化寬鬆令美國實質負利率收斂，加以美國債務上限議題、Delta變種病毒、中國監管趨嚴、能源價格大漲等因素干擾，尤其能源價格飆升恐加劇供應鏈瓶頸惡化，一度刺激市場尋求避險，帶動美元升至94.5近一年最高價位，美元指數或因避險需求，在第四季前期偏強，有機會挑戰95點之上，扼要說，近期美元短線反彈是獲得實質利差收斂的支撐。

同具避險功能的日圓，兌美元匯率卻在同期間突破2021年第三季盤旋許久的109～111區間，日圓走勢偏弱十分明顯。星展銀行財富管理指出，今年以來日圓兌美元貶值近9％，是2021年表現最差的G10貨幣，歸究其因，在於日本央行並不擔心通膨，並承諾將維持超寬鬆貨幣政策，新任首相岸田文雄打算透過擴張性貨幣和財政政策以及經濟增長來結束通縮。

星展財富管理提醒，與美國聯準會縮減購債規模的預期相反，岸田文雄的政策意圖將美元兌日圓匯率推向115的關卡，並著眼於新的波動區間115至120。為了實現這一目標，投機者需要在未來積累更多的日圓空頭部位，會進一步推貶日圓的機率。

近期台幣與美元指數的反向走勢一致，兩者同在名目實質匯率區間前進；台幣兌日圓則明顯看出日圓的疲弱，台灣銀行10/15牌告日圓現金賣出匯價0.2491，創下2015年6月中以來新低。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會利率會紀錄顯示年底前開始縮減購債應已箭在弦上，然而這些利空已被預期頗久，美國十年期公債殖利率在彈升後吸引買盤進場，殖利率下滑10點至1.5107％，美國公債反彈0.57％，美元與美債殖利率仍相對強勢，預估日圓將往偏弱方向震盪。