楊勇緯（左）與哥哥楊俊霆在本屆全運會包辦柔道男子第1量級金、銀牌。（鄭任南攝）

2021新北全運會柔道項目17日展開，東京奧運國手們的出賽，讓比賽就算不開放觀眾，依然吸引關注，代表新北市參賽的柔道女將連珍羚，在女子第3量級勇猛摘下7連冠。

全運會柔道女子第3量級金牌戰連珍羚和南投縣鄭予靜力抗，最後靠著壓制對手拿下勝利，完成7連冠。

賽後連珍羚笑著說，上次新北市主辦全運會時，自己只是國中生，記得當時在場邊擔任計時紀錄，如今完成7連霸，大家的熱情支持及回到台灣與家人相聚，也讓她感受到滿滿的溫暖，有力氣走出東京奧運無緣獎牌的低潮，重新出發。

東京奧運銀牌好手楊勇緯，在男子第1量級和哥哥楊俊霆相逢金牌戰，兄弟倆熟悉彼此攻守模式，正規4分鐘比完不分高下，進入黃金得分時段，兄弟倆又激戰超過3分鐘，楊俊霆因為3次指導犯規，讓楊勇緯完成個人全運2連霸，賽後兄弟兩惺惺相惜，楊勇緯也抱起哥哥慶祝。

今年一起參加東京奧運的女子選手林真豪，在女子第1量級也奪金，和楊勇緯為台中市包辦本屆全運會柔道男、女第1量級金牌。

本屆全運會東道主新北市另一位柔道好手蔡明諺，在男子第2量級摘金，也完成5連霸。