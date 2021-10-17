雲林縣政府表揚體育有功人員，選手3級銜接計畫打造運動大縣。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣110年國民體育日體育有功人員表揚大會，17日在古坑綠色隧道舉行，表揚個人、團體共36個獎項，雲林縣政府強調未來將規畫運動選手3級銜接、1鄉鎮1運動公園等運動相關政策，讓優秀選手不再外流，同時藉由運動場域的增加帶動整體運動風氣。

表揚大會17日由雲林縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰、雲林縣體育會理事長郭志恆等人共同主持，表揚終身成就獎1名、推展有功個人獎20名、傑出教練獎5名、傑出運動員獎5名、績優團體獎2名、績優單位獎3名。

張麗善表示，雲林縣體育會在理事長郭志恆帶領下，讓雲林的體育活動蓬勃發展，全民的運動風氣也日益興盛，雲林的運動選手在各種比賽都獲得好成績，今年全中運拿下22金23銀26銅，目前在新北市舉行的全國運動會，雲林隊選手都很有信心再創佳績。

張麗善說，她上任後，縣府團隊針對各種運動賽事，已聘任15名專業教練，全力強化縣內選手的體能與技巧，並規畫運動選手3級銜接，讓選手們從國小、國中、高中，在家鄉就近在地受訓，藉由最完善、便利、熟悉的環境，發揮最大潛能。

縣政府表示，為打造雲林成為運動大縣，目前由教育處等相關單位規畫運動選手3級銜接、1鄉鎮1運動公園等運動相關政策，並積極爭取虎尾全民運動館、斗南多功能運動場館，希望在軟硬體上，提供縣民最優質的運動環境。

其中運動選手3級銜接方面，以女排運動為例，北港鎮北辰國小女排隊選手畢業後，可至建國國中女排隊，再由今年甫成立的北港高中女排隊銜接，國小至高中1條龍，讓優秀選手不再外流。