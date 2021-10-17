夢夢說在愛情中自己是大女人。（JKF提供）

夢夢從事模特兒工作步入第6年，一路走來覺得自己很幸運。（JKF提供）

夢夢替雜誌拍攝封面。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌，10月號封面女星邀請JKF女郎國民小妖精夢夢發射木蘭E奶。夢夢身材高挑、白皙皮膚穿上高中制服JVID頻道演出「發育過人爆乳高中生色誘表哥」影片，夢夢飾演青澀高中生晚飯過後偷偷溜進表哥房間，完成畢業成人禮，性感白皙的E奶加上一系列床照影片創下高點閱，是JKF近期力捧得後起之秀。

夢夢說在拍攝的時候，特別腦補高中時期偷嚐禁果的羞澀感，希望眼蛇多點靈魂，讓大家感染情趣氛圍。拍攝JKF封面大秀性感身材，常常拍攝大尺度作品的她駕馭起來毫不扭捏。從事模特兒工作步入第6年分享一路走來覺得自己很幸運，沒有遇過危險變態的拍攝，也沒有遭到同行攻擊，這6年來的拍攝經驗累積自己在IG擁有11萬粉絲，最近想籌備粉絲見面會，把自己最完美的一面帶給粉絲近距離的簽名拍照互動，要謝謝他們一路的支持我。

因為外型性感亮眼，在網上收割無數男性粉絲，是個喜歡宅在家玩貓的宅女，貓如癡的夢夢說起男友條件：「首先要愛我的貓！體貼、有耐心、會乖乖聽我的話，也希望對方能理解尊重我的工作，之前某任男友就因為我拍攝風格比較性感，覺得沒有安全感，想限制我的工作，完全踩到我的地雷我就主動提分手，在愛情中自己是大女人。」現在夢夢模特兒工作正夯，想積極衝刺幾年拍出更多作品讓粉絲驚艷。