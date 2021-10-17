韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）一出道便以天使臉孔、火辣身材打開知名度，2014年曾被外媒評選為全球百大美女亞軍，因此有了亞洲第一美的封號，可2019年升格人妻後，便較少曬性感，近日她穿上高衩裙快洩絕對領域，難得再放送福利。

Clara日前在IG分享一系列美照，她身穿一套黑色高衩裙，躺在沙發上擺出撩人姿勢，尤其裙子的高衩開到直逼腿根，使得一雙逆天長腿特別吸睛，絕對領域也若隱若現，十分性感，吸引大批粉絲狂讚一番。

Clara高衩開到直逼腿根，一雙大長腿吸睛。（圖／翻攝自IG）

Clara穿著貼身裙，辣洩超狂S曲線。（圖／翻攝自IG）

另外，Clara稍早還在限時動態PO出到海邊拍的辣照，只見她穿著紫色連身裙，腰間挖空一大洞，露出一小截水蛇腰，先以背影入鏡秀出苗條S曲線，接著側身入鏡，超兇上圍更是明顯，前凸後翹的好身材，完全展現她努力健身的成果。

Clara 近年把事業重心轉往大陸發展，2016年與古天樂、張家輝合演電影《使徒行者》，也和小瀋陽、肖央共同演出大陸喜劇電影《情聖》，作品都有不俗成績，而她2019年宣布閃婚大2歲美籍企業家，成為豪門媳婦也沒放棄演藝事業。