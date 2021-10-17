許多人愛吃迴轉壽司，其中一個原因可能跟喜歡扭蛋有關，有店家為了吸引顧客，每投入5盤就可抽一次扭蛋，不過不少人都抱怨中獎機率不高，一名女網友分享中獎秘訣表示，每次用這招都能順利中獎，而且前五盤一定會中，直呼「屢試不爽，已經兩三次了！」

這名女大生在網路論壇《Dcard》指出，有時候會自己去吃連鎖迴轉壽司「藏壽司」，因為不想人很多的時候去，所以她都大約11點多進去，也就是剛開店人很少的時候搶第一批進去，這時轉扭蛋通常前五盤一定會中，而且屢試不爽，已經兩三次了。

網友PO出吃迴轉壽司抽到的角落生物扭蛋。(圖/截自Dcard)

原PO透露，第一次還覺得可能是那天運氣好，結果沒想到她附近桌的也接二連三的中了，所以她在想，是不是開店的第一批抽扭蛋一定會中，想詢問大家是否有類似經驗，她並附上之前已經抽到的扭蛋照，包括角落生物、拉拉熊…等等。

貼文一出引起熱議，不少網友回應「每次都吃超過15盤，從沒中過」、「上次鬼滅之潮，和老爸一起吃了25盤沒中」、「我之前有一次吃40盤還全部槓龜」、「之前吃了20盤中1個，25盤中2個，有一次坐個人座吃5盤就中了！」

也有網友表示「我昨天中午去吃第一抽就中了！」、「我每次去每次中唉，時間也都不固定」、「常常吃到5-10盤就中了」、「我猜是至少15盤會中的fu？」、「第一批吃的好像機率真的有比較高」。但有自稱前員工的網友表示，扭蛋順序都是隨便放的，完全是運氣問題，還有工程師說，都是寫程式用電腦算的，其實沒有什麼中獎祕訣。

不過也有網友認為不太可能是完全隨機決定，猜測店家會不會是用單桌人數去決定中獎率，以1人吃5盤為平均值，每桌消費幾乎能中1次，因此1個人吃可能5盤就會中一次，3個人最少要吃15盤，5個人則至少要25盤才比較會中。