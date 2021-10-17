今天要帶大家認識一位運動員，她是古巴女子排球國家隊傳奇人物路易斯(Mireya Luis)，她最引人注目的是擁有一雙超級彈簧腿，身高僅175公分的她正靠這雙彈簧腿叱吒排球場，也在充滿長人的場上殺出一片天，成為古巴國家隊上不動攻擊主力，相當不簡單。而且路易斯10歲就展開她的排球人生

雖然她個子嬌小，但從小就展現驚人垂直彈跳力，小時候她在果園摘水果完全用不到梯子，只要往上跳就能摘到，或許這習慣造就她日後充滿爆發力的跳躍。路易斯摸高紀錄339公分，雖沒世界紀錄347公分來的高，但以她175公分身高來看已相當可怕。

路易斯最輝煌時期在90年代，許多人稱她為排球場上的喬丹(Michael Jordan)，最印人印象深刻的是在1985年，她曾以「懷孕」狀態在場打球，隔年打世錦賽時也才剛生產完21天，這完全不是一般人能做到的，相信路易斯個性非常好鬥，即使身上帶著「另一顆球」也停不下。

90年代她率領古巴女子排球隊進入黃金年代，自1992年巴塞隆納奧運開始，古巴女排連拿三屆奧運金牌、兩次世錦賽冠軍、四次世界盃冠軍，這些國際賽中除1999年世界盃外，路易斯全無缺席，帶領古巴建立屬於它們的王朝，而路易斯生涯也五度被評為世界最佳女子排球員。

Message Of Hope From Míreya Luis.



“This is the time to take care of ourselves to save ourselves from this harassing & brutal reality that is the coronavirus pandemic. Moment of love faith and hope.” - 3x Olympic 🥇 Mireya Luis 🇨🇺.



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她更時常在比賽中獲MVP與最佳攻擊手，而她變態跳躍能力真的異於常人，幾乎每次攻擊時都要超過標誌竿上緣，影片中可看出她與對手起跳差距有多大，怪不得她能完美執行「垂直扣殺」。後來路易斯2000年退休，任職古巴排球協會副主席，繼續為國家隊付出，也曾去世界排球聯賽擔任執行副主席，目前54歲。