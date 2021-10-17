國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布19日起，將放寬民眾於室外從事運動，或於室內外拍攝個人／團體照時，保持社交距離，可免戴口罩，今天適逢週末假日，民眾逛街戴著口罩，欣賞街頭藝人表演。(陳俊吉攝)

日前爆發大量施打人潮擠滿花博疫苗接種站的情況未在週末再現，由於接種站沒有開放民眾施打，加上國內疫情逐漸趨緩，有團體穿著古裝利用空間練習舞蹈。（陳信翰攝）

中央流行疫情指揮中心17日調整防疫相關規定，自19日開始放寬民眾從事戶外運動時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，但休息時仍需戴上口罩。民眾趁假日到河濱公園騎腳踏車、慢跑、健走，舒展筋骨。（劉宗龍攝）

入秋後的首波冷空氣抵台，溫度下滑天氣明顯轉涼，民眾出門身上也多加了外套，防止受寒。(陳俊吉攝)

入秋後的首波冷空氣抵台，溫度下滑天氣明顯轉涼，民眾出門身上也多加了外套，防止受寒。(陳俊吉攝)

歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位都認為台灣邊境管制措施太嚴格，也有專家呼籲逐步開放邊境管制。圖為桃園機場17日的入境旅客在下機後排隊以手機填寫入境健康聲明書，並讓CDC協勤人員核實，準備入境申報。（陳麒全攝）

國內新肺炎疫情逐漸趨緩，繼山林、海濱戴口罩規定鬆綁後，中央流行疫情指揮中心17日宣布自10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級指揮官，並調整防疫相關規定，放寬民眾從事戶外運動時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，但休息時仍需戴上口罩。

雖然今年首波冷空氣南下，氣溫如同溜滑梯驟降10度，明顯的溫差讓冬衣紛紛出籠，適逢週末假日，不論是商圈或公園自行車道，都出現不少民眾趁著稍歇的陣雨出外活動。