用鏡頭看台灣》口罩禁令漸鬆防疫仍需留心 冷氣團乍現街頭秋意濃 20:312021/10/17 中時 鄧博仁 、 陳俊吉 、 陳信翰 、 劉宗龍 、 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布19日起，將放寬民眾於室外從事運動，或於室內外拍攝個人／團體照時，保持社交距離，可免戴口罩。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布19日起，將放寬民眾於室外從事運動，或於室內外拍攝個人／團體照時，保持社交距離，可免戴口罩，今天適逢週末假日，民眾逛街戴著口罩，欣賞街頭藝人表演。(陳俊吉攝) 日前爆發大量施打人潮擠滿花博疫苗接種站的情況未在週末再現，由於接種站沒有開放民眾施打，加上國內疫情逐漸趨緩，有團體穿著古裝利用空間練習舞蹈。（陳信翰攝） 中央流行疫情指揮中心17日調整防疫相關規定，自19日開始放寬民眾從事戶外運動時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，但休息時仍需戴上口罩。民眾趁假日到河濱公園騎腳踏車、慢跑、健走，舒展筋骨。（劉宗龍攝） 入秋後的首波冷空氣抵台，溫度下滑天氣明顯轉涼，民眾出門身上也多加了外套，防止受寒。(陳俊吉攝) 入秋後的首波冷空氣抵台，溫度下滑天氣明顯轉涼，民眾出門身上也多加了外套，防止受寒。(陳俊吉攝) 歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位都認為台灣邊境管制措施太嚴格，也有專家呼籲逐步開放邊境管制。圖為桃園機場17日的入境旅客在下機後排隊以手機填寫入境健康聲明書，並讓CDC協勤人員核實，準備入境申報。（陳麒全攝） 國內新肺炎疫情逐漸趨緩，繼山林、海濱戴口罩規定鬆綁後，中央流行疫情指揮中心17日宣布自10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級指揮官，並調整防疫相關規定，放寬民眾從事戶外運動時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，但休息時仍需戴上口罩。 雖然今年首波冷空氣南下，氣溫如同溜滑梯驟降10度，明顯的溫差讓冬衣紛紛出籠，適逢週末假日，不論是商圈或公園自行車道，都出現不少民眾趁著稍歇的陣雨出外活動。 北京今晨氣溫跌破0℃ 創52年以來同期最低紀錄 梨山地景藝術節影片獲獎 線上看抽蜜蘋果 #民眾 #防疫 #仍需 #秋意 #鏡頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開卷書摘》世界亮點產業少不了台灣 08:312021/10/17 財經 閃避連環套 鎖定成長股 04:102021/10/17 財經要聞 天氣難測 虎豹潭藏殺機 04:102021/10/17 社會新聞 東西方神鬼較勁 赤嵌萬神節月底登場 04:102021/10/17 地方新聞 本土個案＋1 今宣布下階段防疫 運動不用戴口罩 04:102021/10/17 生活新聞 新冠衝擊出貨 留意交期延長變數 04:102021/10/17 產業．科技 浪漫煙火映照日月潭 花火音樂會採總量管制 20日開放網路預約 17:052021/10/17 生活 二級警戒再延長 戶外運動、拍照免戴口罩 13:512021/10/17 生活 社評／兩岸手遊全球淘金 三大挑戰 04:102021/10/17 焦點新聞 朱駁萊斯質疑 轟綠給美錯誤訊息 04:102021/10/17 政治要聞 梨山地景藝術節影片 獲美國麥哲倫獎肯定 12:002021/10/17 生活 生活熱門新聞 2劑莫德納只排第二 醫曝疫苗保護力最強組合是它 - 生活 不是士林！台北最美味夜市是哪個？鄉民直指這裡：唯一在地人也會吃 - 生活 虎豹潭生死一瞬間影片瘋傳？假的！挪用菲律賓山洪意外空拍 - 生活 本周天氣出爐 下波變天時間曝 氣溫再降雨區擴大 - 生活 疫苗全齡施打開跑 第12輪明早10時起預約 3大國際疫苗上陣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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