萬聖節即將在10月31日到來，今年美國過節氣氛濃厚，全美零售聯盟（NRF）預期，今年美國萬聖節裝扮支出將創下101.4億美元歷史新高，較2020年增加26％。

但美國各大賣場的萬聖節服飾及裝飾品早在10月初就被搶購一空，或是因為上游供應鏈問題而不斷缺貨，導致今年萬聖節最嚇人的不是鬼，而是扮不成鬼。

NRF在9月第一周調查八千多名消費者發現，有多達45％的受訪者都打算提前在9月或更早採買萬聖節用品，也就是說現在才想到要準備萬聖節的美國人恐怕什麼都買不到。

住在密西根州的27歲服務業顧問韋伯（Ben Wieber）原本滿心期待今年萬聖節到來，準備到賣場添購一組新的模型鬼屋，結果跑了Lowe’s、家得寶（Home Depot）、T.J. Maxx等大型賣場都空手而回，甚至發現有些賣場因為萬聖節商品缺貨，乾脆賣起聖誕節商品。

他表示：「我心想有沒有搞錯？今年直接跳過萬聖節了嗎？」

家得寶發言人表示美國消費者去年因為疫情而忽略萬聖節，今年過節氣氛相對濃厚因此商品上架迅速搶購一空。

萬聖節用品專賣店Spirit Halloween發言人表示，今年萬聖節來臨前公司已經經歷幾次驚嚇，一來是商品出貨延宕，二來是運費高漲。專門為Target、沃爾瑪等賣場供應萬聖節商品的Trick or Treat Studios表示，今年公司早有先見之明在2月就向上游供應商下單，但依舊有許多商品延後到貨。

該公司全球供應鏈主管利波特（Mark Lippert）表示：「假如你想在店裡買到萬聖節服飾，最好現在就去。」