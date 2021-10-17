福斯、戴姆勒和Stellantis等歐洲主要車商，正努力確保其在歐洲的電動車專用電池組供應，卻遭遇找不到足夠原料去製造專用電池的問題。專家估計歐洲在原料供應產業上還有很大發展空間。

目前車商無法找到足夠的鋰、鎳、錳或鈷等生產電池原料的供應，可能拖累其生產電動車的速度。供應短缺令相關原料價格愈來愈貴，也威脅到車商的利潤率。

資訊平台Ultima Media分析師哈利森（Daniel Harrison）說目前車商遇到的嚴峻問題，是專用電池供應鏈能否持續供應來滿需求。

推動能源轉型組織EIT InnoEnergy技術專家達爾威克（Ilka von Dalwigk）說，雖然歐洲在電池產業上一直落後亞洲，但歐洲車商認為能透過進口電池而不在意這問題。

瑞銀等多家機構預測，未來十年電動車銷售將飆升後，歐洲各國政府和車商已開始擔心相關產業落後，被迫重新恩考專用電池的生產問題。

歐盟已投入數十億歐元計資金推動電池產業，歐洲車商和零件業應商也宣布興建多座重要電池工廠。目前歐盟內部已宣布計劃興建的電池廠將近50座。

若計劃完成實施，歐洲專用電池產量在2030年時將能滿足市場需求，平均每年生產的專用電池能提供約640吉瓦時（GWh）電力，足以供應1300萬電動車使用。

資訊供應商Benchmark Mineral Intelligence專家認為，車商大肆投資興建電池廠，卻沒有投資去確保生產原料供應，結果還是無法生產足夠電池。像碳酸鋰價格一年內已大漲逾一倍。鈷價也因供應不足而大漲。

歐洲多國政府與廠商正加強在歐洲開採與廢金屬回收等投資來增加供應。EIT InnoEnergy評估到2030年，來自歐洲的原料供應能滿足其四分之一需求量。