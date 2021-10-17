英國《金融時報》報導稱，中國在8月份試射了一枚高超音速武器，但和以往不同的是，這枚導彈先進入軌道進行「環繞地球」飛行，隨後再重返大氣層進行高超音速滑翔，不過最後彈頭在距標靶20餘英里（約合30多公里）處。中國官方未就此次試驗發布任何消息。

報導說，兩名美國官員表示，此次試驗表明，中國在高超音速武器方面取得了驚人進展，中國的高超音速技術遠比美國認識到的先進。一名知情人士告訴《金融時報》：「我不知道中國人是怎麼做到的」。

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，他不會對《金融時報》這篇報導的具體內容發表評論，但是他補充說：「我們已經很明確地表達了對於中國持續追求提高會導致本地區及其它地區局勢升溫的軍事能力的擔憂。這也是為什麼我們把中國看作是頭號挑戰的原因之一。」

目前包括中國、美國、俄羅斯在內，目前至少有5個國家正在研究高超音速技術。一般高超音速武器指的是在大氣層內飛行速度超過5倍音速的武器，同時可以攜帶核彈頭。這種武器不依傳統彈道導彈的固定拋物線軌跡，機動性高，使得敵方難以追蹤及攔截。美國等國家雖然已經開發了防禦巡航導彈和彈道導彈的防禦體系，但是目前尚不具備追蹤和擊落攔截高超音速導彈的能力。

據美國國會研究處（CRS）最新發佈的一份報告顯示，中國一直在積極開發高超音速武器，認為這對於抗衡美國在高超音速和其他技術方面的進步至關重要。

陸媒《觀察者網》引述軍事評論家分析稱，這次外媒報導的武器是「在軌高超音速武器」。這種武器理論上可以對現有的一切反導和預警體系有極強突防效果，但用於核打擊的彈道導彈往往投擲重量有限，因這種「軌道高超音速武器」需要佔用大量的載荷用於入軌和重返大氣層，導致其打擊效率偏低，並不是什麼實戰效能特別強大的武器。即便有這樣的實驗，也是用於航太領域其他方面，而非軍事化用途。

報導引述2名熟悉此次試射內情的人士表示，理論上中國的高超音速滑翔飛行器可以走南極路線對對目標實施攻擊，這將對美國軍方構成重大挑戰。因為美軍現有的預警雷達多半部署在靠近北極的阿拉斯加基地和美國北方，可以防禦北極路線的彈道導彈，而其在南半球和南極方向缺乏預警，因此這種武器可以進一步壓縮美軍的預警時間。