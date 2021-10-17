王中平、余皓然的18歲女兒韓菲受封為「最美星二代，除了遺傳父母的高顏值外，還有好歌喉，引發媒體關注。韓菲目前在加拿大留學，余皓然不時分享女兒的留學日常，她17日在臉書曬出韓菲美照，寫下：「好久不見的女兒，喜歡你開懷大笑的樣子。」隨即吸引1.3萬名粉絲按讚。

韓菲錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，到加拿大唸書已2個月，余皓然今受訪時表示，平均2到3天就會跟女兒視訊1次，很驚訝女兒在當地適應不錯，「因為女兒從小沒離開父母過，也很少出遠門，聽她講跟同學什麼相處都很好耶」，唯一不適應的是「天氣」，因為加拿大非常乾燥，她每次打電話回來都會說皮膚哪裡又脫皮了。

她跟女兒感情很好，幾乎無話不談，包括異性問題，所以常問女兒「有沒有不錯的男同學喜歡妳」？讓女兒覺得媽媽怎麼每次都關心這種問題，沒戀愛經驗的女兒跟她說，「現在早上8、9點就會跟同學去唸書，蠻喜歡這種感覺的」，似乎還不急著談戀愛。

余皓然覺得女兒大一了，如果在課業可兼顧的狀況下，可以認識一些異性朋友。但老公王中平則希望女兒越晚戀愛越好，讓余皓然忍不住吐槽他：「我24歲就幫你生小孩了。」沒想到王中平竟回：「因為妳是我老婆，我是妳老公，我不是妳爸爸，但我是韓菲的爸爸！」此話令余皓然相當傻眼。

余皓然原則上希望女兒不要像她一樣太早婚，才建議她多認識一些異性朋友，笑說：「當年就是碰到爸爸（王中平）一股腦兒地就鑽進去了。」不過，她對女兒很放心，認為「女兒比媽媽EQ高，應該不會那麼快走入婚姻」。